نابولي يقترح صيغتين للتعاقد مع خاميس

يجري نابولي مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، بشأن التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، بدءًا من الموسم المقبل، لكن هناك عائق وحيد يتمثل في كيفية سداد قيمة الصفقة.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي نابولي يرغبون في دفع سعر خاميس على عامين.
ويحتاج ريال مدريد إلى بيع أكثر من لاعب، بعد تعاقده مع 5 صفقات جديدة، بتكلفة تخطت 300 مليون يورو، وهم رودريجو وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي.
وحدد نابولي صيغتين للتعاقد مع خاميس، الأولى هي، دفع مبلغ 50 مليون يورو الذي طلبه ريال مدريد، ولكن بواقع 10 ملايين يورو هذا الصيف، و40 مليونا في يونيو/ حزيران 2020.
أما الصيغة الثانية، فستكون مشابهة جدًا للتي ضم بها بايرن ميونخ خاميس منذ موسمين، عندما كان أنشيلوتي مدربًا للفريق البافاري، حيث تعاقد معه لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 42 مليونا.
ويرغب أنشيلوتي في استقدام خاميس لملعب سان باولو، في الوقت الذي تلاقت فيه رغبة النجم الكولومبي مع المدرب الإيطالي.
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