مانشستر يونايتد يعلن بقاء ماتا

وأوضح يونايتد أن ماتا، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي هذا الشهر، وافق على البقاء مع الفريق لمدة عامين آخرين، مع وجود بند يسمح بالتجديد لعام إضافي.
وقال ماتا في بيان على موقع النادي "إنه لشرف حقيقي أن استمر في تمثيل الفريق المذهل وجمهوره الرائع. قضيت 5 سنوات في مانشستر يونايتد، أنا فخور بهذا وبأن بيتي هو أولد ترافورد".وأضاف أن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير يملك رؤية مثيرة للفريق، الذي يسعى لتحسين مستواه بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس.
وقال سولسكاير "ماتا لاعب محترف بالمعنى الحقيقي للكلمة. وهو واحد من أكثر اللاعبين الذين عملت معهم ذكاء".
ونوه "إنه مثل أعلى يحتذى لبقية اللاعبين. يدرك تماما ما يعنيه أن يكون لاعبا في صفوف المان يونايتد وبذل قصارى جهده من أجل هذا النادي الرائع".
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