أزمة تحكيمية في مباراة افتتاح أمم أفريقيا

تبحث لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي "كاف" تعيين حكمًا لإدارة مباراة الافتتاح بين منتخب مصر وزيمبابوي بعد مغادرة الحكم الدولي الجامبي بكاري جاساما لمعسكر الحكام بسبب وفاة والدته. وجاء استبعاد بكاري جاساما من إدارة مباراة الافتتاح لبطولة الأمم الإفريقية بـ 48 ساعة فقط بمثابة أزمة للجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي والتي تبحث عن حكم بديل للدولي الجامبي. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بنظامها الجديد بداية من بعد غد الجمعة 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يعود بكاري جاساما إلى مصر بعد 3 أيام للالتحاق بمعسكر الحكام ليكمل باقي مباريات البطولة.

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