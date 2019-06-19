جوارديولا يقترب خطوة من نجم يوفنتوس

اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن كانسيلو ارتبط ارتباطًا وثيقًا بأبطال الدوري الإنجليزي، حيث يسعى بيب جوارديولا لضم ظهير أيمن جديد، من أجل منافسة كايل ووكر.

ويجري مانشستر سيتي ويوفنتوس مفاوضات متقدمة من أجل إتمام الصفقة، حيث حدد مسؤولو السيدة العجوز 53.6 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب، فيما يسعى مسؤولو السيتي لدفع 45 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت التقارير إلى لقاء تم بين إدارة الناديين يوم الإثنين الماضي، من أجل الاتفاق على البنود الخاصة بالصفقة، بعد اتفاق مسؤولي السيتي على الشروط الخاصة بعقد كانسيلو.

وشارك كانسيلو في 34 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وحيدًا، وصنع 8 أخرى، وهو ما جذب إدارة السيتي له ومدربه الإسباني بيب جوارديولا.