قال رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية لناديالترجي التونسي ،اليوم الاربعاء، أن الخطاب الذي تلقاه ناديه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) بشأن إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، لم تشر إلى غياب تقنية حكم الفيديو المساعد.
وقال التويتي في تصريحات صحفية إن خطاب كاف الرسمي الذي ورد إلى النادي، بشأن أسباب إعادة المباراة أشار فقط إلى عدم توفر الشروط الأمنية لاستكمال المباراة.
وأضاف: "لم يكن هناك إشارة إلى تقنية الفيديو في الخطاب، كما أننا لم نطلع على ما ورد في تقرير كاف أو تقرير الحكم أو شكوى الوداد"، وهذه الأمور ستتضح لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)".
وكانت إدارة الترجي أبدت تعجبها من خلو خطاب كاف من الإشارة إلى تفاصيل قرار إعادة المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي: بيان كاف لنا لم يتضمن غياب تقنية الفيديو في نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.