كاظمة يفاوض الجهراء للتعاقد مع فايز الظفيري

دخل فايز الظفيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء في دائرة اهتمامات نادي كاظمة للتعاقد معه خلال الصيف الجاري. وتستعد إدارة كاظمة لتقديم عرض رسمي للجهراء للحصول على خدمات فايز الظفيري في الموسم المقبل. وجاء رغبة البرتقالي في ضم الظفيري بناء على رغبة فنية من المدرب الصربي بوريس بونياك. يذكر بأن الظفيري يحمل الجنسية السعودية وسيتم تسجيله في فئة لاعبين غير الكويتيين"مواليد البلاد". وكان كاظمة قد اتفقد مع المدرب الصربي على تولي مقاليد الأمور الفنية في الموسم الجديد، خلفاً للبرتغالي توني أوليفيرا المقال من تدريب الفريق.

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