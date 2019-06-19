المالك يوضح حقيقة ترشحه لرئاسه النصر السعودي

أوضح سلمان المالك رئيس نادي النصر السابق حقيقة ترشحه لرئاسه العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأغلق رسميًا باب تقدم المرشحين لانتخابات رئاسه نادي النصر السعودي للمرة الثانية دون تقدم أي مرشح لتولى رئاسه النادي العاصمي.

وكان سعود آل سويلم قد أعلن رفضه الترشح لرئاسة نادي النصر في السنوات الأربع المقبلة، مكتفياً بالفترة التي قضاها في قيادة العالمي.

وكتب المالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :"لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني إتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي".

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تابع :"خدمة العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية".

أتم :" ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر ولست بحاجة إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى".

تقارير سعودية أشارت إلى أن عدم ترشح أي شخصية نصراوية لرئاسة النادي، رغم فتح باب الترشح مرة أخرى، سيدفع هيئة الرياضة لتكليف رئيس جديد لقيادة النادي.