السالمية يحسم صفقة أحمد عادي

نجحت إدارة نادي السالمية الكويتي في حسم التعاقد مع الحارس أحمد عادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية. ومن المقرر أن ينضم أحمد عادي لصفوف السالمية لمدة موسم بنظام الإعارة قادما من النصر . واختتم السماوي منافسات الموسم الماضي من دوري فيفا في المركز الثالث برصيد 33 نقطة. يذكر أن السالمية نجح مؤخراً في تجديد عقد المحترف الأردني عدي الصيفي بعقد يمتد لموسمين إضافيين.

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