سان جيرمان يستقر على بديل نيمار

حدد نادي باريس سان جيرمان، البديل المناسب، تحسبًا لرحيل نجمه البرازيلي نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لإذاعة "كادينا كوبي" فإن باريس سان جيرمان استقر على ضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حال رحيل نيمار عن حديقة الأمراء.

وأفادت الإذاعة أن عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة، ستغلق الباب أمام انتقال جريزمان إلى ملعب الكامب نو.

وأضافت أن هذه الأنباء مجرد احتمالات لكنها أقرب للحقيقة، في ظل الضغط الذي يمارسه نيمار على إدارة برشلونة، من أجل إعادته إلى الكامب نو.

وارتبط جريزمان بالانتقال إلى برشلونة، بعدما أخبر أتلتيكو مدريد بقرار رحيله هذا الصيف، مستخدمًا الشرط الجزائي في عقده، إلا أن عودة نيمار للصورة من جديد، قد تخرج النجم الفرنسي من حسابات البارسا.