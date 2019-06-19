دراسة.. إجراء بطولة كأس الأمم الأفريقية كل 4 أعوام

فتح أنطوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، المجال أمام إمكانية إجراء بطولة كأس الأمم الأفريقية كل 4 أعوام بدلا من إقامتها كل عامين.
وقال بافو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن البطولة تقام حاليا كل عامين، وإمكانية إقامتها كل 4 أعوام تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك تقييما شاملا يتم حاليا، ولكن لا توجد أي قرارات تم اتخاذها بهذا الشأن حتى الآن.
وأبدى بافو سعادته بالعمل الكبير الذي جرى مؤخرا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تفتتح في مصر بعد غد الجمعة حتى 19 تموز/ يوليو المقبل.
ووجه بافو الشكر للدولة المصرية واللجنة المنظمة برئاسة هاني أبوريدة، بعد تطوير الملاعب كاملا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية عملاقة وقادرة على التطور أكثر.
وأضاف بافو، أن مصر قررت تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب مشارك في كأس الأمم خلال النسخة الحالية، موضحا سعادته بما تم من تحضير وإعداد خلال الفترة الماضية من جانب جميع المسؤولين عن اللجنة المنظمة.
وختم "البطولة كان من المقرر أن تقام أولا في الكاميرون ثم ذهبت إلى مصر في توقيت صعب، والدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مميزة وكان لديها تحد كبير لتطوير الملاعب الستة المستضيفة للبطولة والآن وصلنا لمرحلة رائعة، والتغيير الضخم الذي حدث خلال هذه الفترة القصيرة نجد أن مصر قدمت عملا هائلا".
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