اللجنة المنظمة للكان تتراجع عن التجربة الروسية

كشف مسؤولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المزمع انطلاقها بمصر الجمعة المقبل، عن توفير أماكن المشجعين المعروفة باسم "FAN ZONE" لمتابعة المسابقة في منطقتين فقط.

ومن المقرر أن تكون المنطقة الأولى للمشجعين بالساحل الشمالي، والثانية في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، فسيتم توفير شاشات عملاقة في أماكن عامة واسعة، يمكنها استيعاب عدد كبير من الجماهير المختلفة، لمتابعة منافسات البطولة ولتشجيع منتخباتهم.

وبذلك تراجعت اللجنة المنظمة للكان عما أعلنت عنه منذ أشهر في إطار التحضير والتجهيز للبطولة، بتوفير عدة مناطق للمشجعين، ومنها خارج أسوار الاستادات المستضيفة للبطولة، كأحد المقترحات انتهاجًا لما شهده التنظيم الناجح لكأس العالم الأخير 2018 الذي أقيم بروسيا.

وكان مونديال روسيا شهد تخصيص أكثر من منطقة للمشجعين بمختلف أنحاء روسيا، وخارج أسوار الاستادات التي احتضنت منافسات البطولة، علاوة على عدد من الميادين العامة.

وتراجعت اللجنة المنظمة عن تصريحات أحمد مجاهد المنسق العام لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أعلن فيها إقامة مناطق للمشجعين على غرار ما يحدث في كأس العالم من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشجعين للتواجد، خاصة أن الملاعب لن تتسع إلا لعدد محدد من الجماهير.



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وأشار مجاهد أنه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات الأمنية سيتم اختيار عدد من الأماكن في كلاً من المحافظات المستضيفة للبطولة القاهرة، السويس، الإسماعيلية، والأسكندرية من أجل إقامة هذه المناطق للمشجعين مع توفير كل سبل الراحة لهم.

يشار إلى أن فكرة إقامة الفان زون بدأت في كأس العالم بكوريا واليابان عام 2002، فمنذ هذا الحدث الرياضي، أصبحت هذه المناطق أحد الطقوس الأساسية للبطولات الكبرى التي تستقبل أعداد من الجماهير المختلفة، علاوةً على كونها أحد سبل الإبهار ونجاح تنظيم هذه المحافل.

الجدير بالذكر أن كأس الأمم الأفريقية بمصر ستقام فعالياتها على 6 استادات وهي استاد القاهرة الذي سيحتضن منافسات المجموعة الأولى، واستاد الإسكندرية ويستضيف المجموعة الثانية.

في حين تقام منافسات المجموعة الثالثة في استاد الدفاع الجوي، والرابعة بإستاد السلام، والخامسة بإستاد السويس، والسادسة بإستاد الإسماعيلية.