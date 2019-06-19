لاعب وسط السنغال: الواقعية طريقنا للتتويج بأمم أفريقيا

أكد إدريسا جويي لاعب وسط منتخب السنغال، أن المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر بالفترة من 21 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، ستكون في قمة الصعوبة.
وقال: "لأول مرة ستقام البطولة عبر التاريخ بمشاركة 24 منتخبا، ويعتبر السنغال من المرشحين بقوة لتحقيق اللقب، لكن البطولة لن تكون سهلة كما يظن البعض، وذلك على الرغم من تألق عناصر المنتخب السنغالي في أوروبا، واحتلال المنتخب صدارة المنتخبات الأفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي".
وأضاف خلال تصريحات صحفية: "نأمل في التعبير عن قوتنا داخل المستطيل الأخضر. نعلم أن الجميع ينتظر رؤية قوة المنتخب السنغالي من خلال الظهور بشكل مميز، وسنقاتل من أجل العودة بالكأس إلى السنغال".
وتابع نجم فريق إيفرتون: "كل الفرق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، تلعب من أجل المنافسة بقوة على تحقيق لقب البطولة، ولذلك نرفض حالة النشوة والتفاؤل من جانب البعض، وعلينا أن نتعامل مع الأمور بواقعية، حتى لا نفشل في تحقيق اللقب".
يذكر أن منتخب السنغال يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الجزائر وتنزانيا وكينيا.
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