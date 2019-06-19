موهبة تونس أصغر لاعب في أمم أفريقيا 2019

يعتبر التونسي مارك اللمطي، أصغر لاعب يشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/تموز المقبل.
وتصدر اللمطي، قائمة أصغر لاعبي الكان 2019، حيث أنه من مواليد 28 يناير/كانون ثان 2001، وينشط حاليًا مع شباب باير ليفركوزن.
وحصل اللمطي، على أول دعوة لتمثيل نسور قرطاج، من جانب المدرب آلان جيريس، الذي دفع به خلال وديتي العراق وبوروندي.
وفيما يلي، قائمة تضم أصغر 5 لاعبين يشاركون في نسخة 2019:
1- التونسي مارك اللمطي (17 عامًا و7 أشهر)
2- المالي الشيخ دوكوريه (18 عامًا و7 أشهر)
3- البوروندي محمد أميسي (18 عامًا و10 أشهر)
4- البنيني رودريجو كوسيه (18 عامًا و11 شهرًا)
5- الغيني إديميار فييرا (18 عامًا و10 أشهر)
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