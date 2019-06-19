مارتا أفضل هدافة في تاريخ المونديال في فئتي الرجال والسيدات

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محمد عثمان - الرياض - فالنسيان (فرنسا) - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 10:44

باتت المهاجمة البرازيلية مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في فئتي الرجال والسيدات بمنحها التقدم لمنتخب بلادها في مرمى إيطاليا أمس (الثلثاء) ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال السيدات في مدينة فالنسيان الفرنسية.



وجاء هدف مارتا (33 عاما) من ركلة جزاء في الدقيقة 74، فرفعت رصيدها الى 17 هدفا في 5 نسخ من النهائيات لتتخطى الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 4 نسخ من النهائيات).

وجاء هدف مارتا (33 عاما) من ركلة جزاء في الدقيقة 74، فرفعت رصيدها الى 17 هدفا في 5 نسخ من النهائيات لتتخطى الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 4 نسخ من النهائيات).

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