شكرا لقرائتكم إطلاق سراح بلاتيني بعد توقيفه بتهمة الفساد بمونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس -أ ف ب - | منذ 12 ساعة في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 10:38

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس السابق للإتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني الأربعاء، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس، بعد استجوابه لساعات عدة في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022.



وقال وليام بوردون محامي اسطورة كرة القدم الفرنسية قبيل الساعة الواحدة صباحا (23,00 ت غ) "هو لم يعد قيد الاحتجاز"، مضيفا انه تم افتعال "الكثير من الضجة حول لا شيء".

وقال وليام بوردون محامي اسطورة كرة القدم الفرنسية قبيل الساعة الواحدة صباحا (23,00 ت غ) "هو لم يعد قيد الاحتجاز"، مضيفا انه تم افتعال "الكثير من الضجة حول لا شيء".

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