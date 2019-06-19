حرارة الطقس توقف مباريات أمم أفريقيا مرتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بحسب اللجنة الطبية للبطولة.

وأصدرت اللجنة، الأربعاء، بيانا وزعه الاتحاد المصريللعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف.

وأوضحت اللجنة أن البطولة ستشهد "توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين"، مشيرة إلى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75.