ريال مدريد يقدم فيرلاند ميندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد
أشاد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورينتيو بيريز بالوافد الجديد على فريقه، الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، مؤكدا أن النجم المنضم حديثا لصفوف النادي الملكي يدرك جيدا كيفية مواجهة المعوقات للوصول إلى أحلامه مع فريقه الجديد.
وقال بيريز أمس، خلال فعالية تقديم ميندي لوسائل الإعلام والجمهور في ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد «نرحب بمن اختير كأفضل ظهير أيسر في الدوري الفرنسي في الموسمين الأخيرين، والذي يعرف كيف يواجه المعوقات من أجل تحقيق أحلامه».
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