اليويفا يرفض رفع الإيقاف عن نيمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاستئناف المقدم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد إيقاف نجمه البرازيلي نيمار عن المشاركة في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.
وذكر اليويفا أن لجنة الاستئناف التابعة له أيدت العقوبة المفروضة على اللاعب من قبل اللجنة الانضباطية بداعي «الإساءة للحكام».
وكان المهاجم البرازيلي نيمار أصدر رد فعل غاضب إثر خروج باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وهو ما حسم من خلال ضربة جزاء في الوقت القاتل احتسبت بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).
وطبقا للعقوبة سيحرم نيمار من المشاركة في أول ثلاث مباريات لسان جيرمان في دوري الأبطال في موسم 2019 / 2020 .
ويمكن لنيمار وباريس سان جيرمان الاستئناف ضد العقوبة لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).
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