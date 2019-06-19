برانكو يقود تدريبات الأهلي في يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني السابق لفريق بيرسبوليسانه الإيراني، أنه سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نهاية شهر يوليو المقبل، مع بداية الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

وجاء اختيار المدرب بالتواكب مع فوز أحمد الصائغ برئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية لمدة 4 سنوات تنتهي في 2013م.

وسبق أن تولى الصائغ رئاسة النادي بالتكليف في الفترة الماضية من قبل الهيئة العامة للرياضة بعد انتهاء تكليف عبدالله بترجي في مارس الماضي، وكان يعمل في الإدارة السابقة في منصب الأمين العام للنادي في إدارة عبدالله بترجي.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، حضور 25 عضوا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحين للانتخابات، منهم 4 حاصلين على العضوية الذهبية