شكرا لقرائتكم معسكر مغلق في الزمالك بأمر من جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، دخول معسكر مغلق فى مدينه أكتوبر بداية من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 4 أيام، حيث يخوض الفريق حاليا تدريباته اليومية على ملعبه لحين دخول المعسكر.

ويدرس خالد جلال المدير الفنى للزمالك، إقامة مباراة ودية واحدة خلال المعسكر لإعداد اللاعبين بأفضل صورة قبل السفر إلى قبرص مطلع الشهر المقبل لدخول المعسكر الخارجى.

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فيما استقر الجهاز الفني للزمالك على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقبل بقبرص الذى سيكون عقب معسكر 6 أكتوبر حيث حدد الجهاز الفني للفريق موعد انطلاق المعسكر الخارجي حيث سينطلق بداية من يوم 1 يوليو المقبل خلال فترة توقف الدوري العام.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.