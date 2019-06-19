عروض جناج دجلة فى مرحلة الدارسة...

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جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو وادى دجلة بعد العروض الخارجية التى تلقاها السنغالى إبراهيما نداى جناح الفريق،خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. ويتجه مسئولو الفريق الدجلاوى إلى عدم التفريط فى خدمات اللاعب، نظرًا للحاجة لخدماته فى الموسم المقبل. وتألق السنغالى نداى مع وادى دجلة، بشكل لافت للأنظار، خلال الموسم المنقضى، الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية.

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