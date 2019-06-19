شكرا لقرائتكم خالد جلال للاعبى الزمالك: أنتم الأحق بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حفز خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبيه خلال جلسة عقدهم معهم على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى ميت عقبة، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى.
وقال المدير الفني للزمالك للاعبين، قائلا لهم: " أنتم الأحق بالدوري، كان بأيدينا أن نحسمه مبكرا لكن مازالت القدرة لدينا على حصد اللقب في النهاية ".
ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.
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