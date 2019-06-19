شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا.. منتخب مصر يخوض تدريبه الرئيسى استعدادا لافتتاح الكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب الوطني الأول بقيادة مدربه المكسيكى خافيير أجيرى تدريبه الرئيسى اليوم استعدادا لمواجهة زيمبابوى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباَ. Advertisements

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