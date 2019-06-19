شكرا لقرائتكم أحمد مدبولى وعبد الله جمعة ينتظمان بمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الثنائى أحمد مدبولى وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك فى تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأربعاء، التى أقيمت على ملعب النادى، بعدما تغيب الثنائى عن التواجد فى مران الأمس.

وعاد أحمد مدبولي وعبد الله جمعة للتدريبات اليوم بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني بالراحة من مران أمس الثلاثاء لأسباب مختلفة، وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي حيث واصل الزمالك تدريباته اليومية فى إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة فى مسابقه الدورى بعد بطولة الأمم الافريقية 2019.

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فيما خضع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لبرنامج تدريب إضافى منفرد بعد انتهاء المران الجماعي تحت قيادة مدرب الأحمال اليونانى ومعه أمير عزمى مدرب الفريق وكان اللاعب قد عاد اليوم إلى التدريبات بعد انتهاء أجازته التى قضاها فى فرنسا.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.