شكرا لقرائتكم الصقر يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده من الحرم المكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصقر أحمد حسن المشرف على الكرة بنادى بيراميدز على تهنئة حسن شحاتة المدير الفنى للفراعنة الأسبق بعيد ميلاده الـ 72.

وكتب الصقر عبر صفحته على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :" ملقتش احسن من الصورة ده في اطهر مكان مع اطيب قلب كل سنة وانت طيب يا معلم وعقبال العمر كله

Advertisements

يحتفل حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر ونادى الزمالك بعيد ميلاده رقم "70" لاسيما أنه من مواليد 19 يونيه 1949 .

تولى المعلم تدريب المنتخب الوطنى عام 2004 وفاز معه ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 2006 و2008 و2010 فى مصر وغانا وأنجولا على التوالي، كما حقق بطولة دورة الألعاب العربية عام 2007، وظل مدرباً للمنتخب القومى حتى انتقل إلى تدريب نادى الزمالك عام 2011.

ملقتش احسن من الصورة ده في اطهر مكان مع اطيب قلب كل سنة وانت طيب يا معلم وعقبال العمر كله pic.twitter.com/LeHogyoxXu