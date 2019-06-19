محمود عبد العزيز يخوض تدريبات منفردة بالزمالك...

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جدة - عمرو شويل أدى محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك، فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.
وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، عدم مشاركة زيزو، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب أبو رجيلة بميت عقبة، لحين تعافيه بشكل كامل، من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى أربطة الأنكل خلال مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويتواصل "زيزو" بشكل دائم مع محمد أسامة طبيب الفريق.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.
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