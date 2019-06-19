شكرا لقرائتكم "لسان حاله ولدنا".. الخطيب بالإحضان مع وليد سليمان فى مران المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وليد سليمان لاعب القلعة الحمراء بالأحضان فى مران المنتخب الوطنى المقام على استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات الأخيرة للفراعنة لمواجهة زيمبابوى، على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، فى افتتاح بطولة أمم إفريقيا .2019

وحضر الخطيب سفير بطولة أمم إفريقيا 2019،مران الفراعنة المقام على استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات الأخيرة للفراعنة لمواجهة زيمبابوى.

وتتواجد مصر بجانب زيمبابوى فى المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديمقراطية وتقام مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة من مساء يوم الجمعة.

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يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تستضفيها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، ويشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.