شكرا لقرائتكم الهلال ينهي تعاقده مع الأرجنتيني سيروتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع المحترف إيزكويل سيروتي، وقدم النادي شكره للاعب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها مع الهلال.
قال الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : حقق سيروتي مع الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين في 2018، وتمت إعارته إلى فريق إنديبندنتي الأرجنتيني لمدة عام، وذلك قبل بداية منافسات موسم 2018-2019.
وخاض سيروتي "27 عاما" 8 مباريات فقط مع الهلال وسجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف ولعب 650 دقيقة.
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