شكرا لقرائتكم جيامباولو يخلف غاتوزو في تدريب ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا جديدا للفريق بعقد يمتد حتى 2021 مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وكان جيامباولو تولى مؤخرا تدريب نادي سامبدوريا ، كما كان عمل أيضا لدى عدة أندية في إيطاليا، بينها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبريشيا وإمبولي، ويأتي ماركو ليخلف جينارو غاتوزو الذي أقاله ميلان في نهاية مايو الماضي.

وتكرر في الموسم الماضي إخفاق ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا وعاد الأمل مرة أخرى للتأهل في ظل قدوم جيامباولو والمدير التقني الجديد ونجم دفاع المنتخب الإيطالي وايه سي ميلان السابق، باولو مالديني، بالإضافة إلى تولي زفونيمير بوبان منصب مدير الكرة.