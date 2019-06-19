هل ستعود الأرجنتين كما يعرفه المشجعين الكرويين أم ستودع البطولة مبكرا

سيواجه منتخب الأرجنتين منتخب باراجواى في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2019 على ملعب جوفيرنادور ماجاليس.

وقد خسر المنتخب الأرجنتيني أولى مبارياته أمام منتخب كولومبيا بنتيجة 2 / 0، بعدما أظهرت قرعة كوبا أمريكا عن وجود الأرجنتين في المجموعة الأولى التي تضم : قطر وكلومبيا وباراجواى.

وقد استعد منتخب التانجو لهذه البطولة بمباراتين وديتين، بمباراة أمام منتخب المغرب وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدف دون مقابل، ثم اختتم استعداداه بمباراة أمام منتخب تيكاراجوا، وحققوا الفوز بخمس أهداف مقابل هدف يتيم.

وفي المقابل يبدأ منتخب باراجواي اللقاء محتلا وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله في أولى لقاءته أمام المنتخب القطري بنتيجة 2 / 2.

فيما استعد الفريق لهذه البطولة بمباراتين وديتين، واحدة أمام منتخب جواتيمالا وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم بمباراة أمام منتخب الهندوراس وتعادلوا بهدف مقابل هدف.