ثورة في تشكيلة الأرجنتين أمام باراغواي

منتخب الأرجنتين سيواجه نظيره المنتخب باراغواي فجر الخميس على ملعب جوفيرنادور ماجاليس في سياق منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثانية والتي تضم كذلك منتخبي قطر وكلومبيا، وقد يجري المدرب الأرجنتين بعض التعديلات على تشكيلة الفريق خلال مباراة باراغواي، حيث سيدخل رودريجو دي بول بديل من أنخيل دي ماريا الذي لم يُظهر المستوى المطلوب منه خلال المباراة الأولى، بينما سيشارك ميلتون كاسكو، لاوتارو مارتينيز،روبرتو بيريرا بدلاً من : جيدو، رينزو سارافيا، رودريجيز.

وتأتي تشكيلة منتخب الأرجنتين:

في حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

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في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – نيكولاس أوتاميندي – جيرمان بيزيا –نيكولاس تاجليافيكو.

في خط الوسط: ليوناردو باريديس – روبرتو بيريرا –جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

في الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.