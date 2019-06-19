البرازيل يتعادل سلبياً مع فنزويلا في ليلة بطلها الـ “VAR”

المنتخب البرازيلي يكتفي بنتيجة التعادل السلبي أمام فنزويلا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين علي ملعب أرينا فونتى نوفا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل على أراضيه، وقد قام حكم المباراة بإلغاء 3 أهداف للمنتخب البرازيلي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـ “VAR” .

وبهذه النتيجة يترتب المنتخب البرازيلي في المركز الثاني مؤقتا برصيد 4 نقاط، بينما يقع منتخب فنزويلا بالمركز الثالث برصيد نقطتين ، ويتصدر منتخب بيرو المجموعة بفارق الأهداف.

وجاء تشكيل البرازيل كالأتي:

أليسون: في حراسة المرمي

رباعي خط الظهر : داني ألفيس – ماركوس كوريا – تياجو سيلفا – فليبي لويس.

في خط الوسط: أرثور ميلو – كاسيميرو – ريشاليبسون – فيليب كوتينيو .

Advertisements

في المقدمة : ناريس – فيرمينيو.

ويأتي تشكيل فنزويلا:

في حراسة العرين : والكر فارينيز

في خط الدفاع : روبرتو روزاليس – يوردان أوسوريو – ميكيل فيلانويفا – رونالد هيرنانديز

في خط الوسط : جونيور مورينو – داروين ماتشيز – يانخيل هيريرا – توماس رينكون

في خط الهجوم : جون موريلو – سولومون روندون.