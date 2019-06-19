محمد صلاح...."كلمة السر" في زيادة عدد المقبلين على العلاج من الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملة «أنت أقوى من المخدرات» التى تطوع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، فى المشاركة بها، حققت نتائج إيجابية.

وتابع عثمان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «التفاعل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان تضاعف 4 مرات، بفضل الحملة الأخيرة لمحمد صلاح»، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر العلاج للمدمنين فى سرية تامة ومجانا.

وناشد مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالمساعدة فى مواجهة الصندوق، عن طريق عدم ربط المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية.

وتابع "عثمان" أن 27% من متعاطى المخدرات إناث، مضيفا أن نسبة تعاطى المخدرات بين السائقين انخفضت من 24% إلى 12% بعد حملات التوعية التى نفذت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلا عن انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى حافلات المدارس إلى 2.7%».

وأوضح أن نسبة تعاطى المخدرات بين طلاب المرحلة الثانوية تصل إلى 7% للثانوى العام، و 8% للفنى.