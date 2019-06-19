رسالة جلال للاعبي الزمالك.. والكشف عن كواليس المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين، خلال مران الأربعاء، وطالبهم بالتتويج بالدوري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في نادي الزمالك، أن المدرب قال للاعبيه "أنتم الأحق بالدوري، كان بأيدينا أن نحسمه مبكرا لكن مازالت القدرة لدينا على حصد اللقب في النهاية".

و يواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري في ظل غياب اللاعبين الدوليين محمود جنش ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد مع المنتخب الاول في حين يتواجد فرجاني ساسي بمنتخب تونس وخالد بوطيب مع منتخب المغرب.

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ومن المقرر أن تكون بداية معسكر الفريق في قبر من يوم 1 يوليو المقبل خلال فترة توقف الدوري، ويستمر لمدة 10 أيام، واستقر الجهاز الفني للزمالك على أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية خلال المعسكر.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على الدخول في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر، من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 4 أيام، ويدرس خالد جلال أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر.

وقام خالد جلال بتأخير انطلاق مران الزمالك اليوم الأربعاء لمدة ساعة بسبب الطقس الحار واستغل الجهاز الفني التأجيل في خوض اللاعبين لتدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم.

وشهد مران الزمالك عودة الثنائي أحمد مدبولي وعبد الله جمعة للتدريبات الجماعية، بينما أدى محمود عبدالعزيز "مودي" تدريبات تأهيلية، وانتظم محمد إبراهيم في المران بشكل طبيعي.