"إيفاب" لـ"الخليج 365": مصر لا تتواصل معنا بشأن تطبيق حكم الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بودين بروخويس مدير إدارة الاتصال في المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" بأن الاتحاد المصري لا يتواصل معهم في الوقت الحالي من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المحلي.

وقال مسؤول الاتصال في "إيفاب" ردًا على سؤال "الخليج 365" بشأن ما تم إنجازه في مسألة إدخال حكم الفيديو المساعد للدوري المصري: "في الوقت الحالي، لا نمتلك أي معلومات جديدة بشأن تطبيق حكم الفيديو في مصر".

واستفسر الأهلي من اتحاد الكرة في وقت سابق خلال الشهر الحالي، عن سبب التأخر في إدخال حكم الفيديو المساعد للدوري المصري، ورد اتحاد الكرة ببيان قال فيه: "وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسؤولة (إيفاب) لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه".

وسبق أن أكد "إيفاب" في تصريحاته لـ"الخليج 365" في يناير الماضي، بأن الاتحاد المصري تواصل بالفعل معه من أجل هذا الغرض.