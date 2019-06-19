إسبانيا تقتنص فوزًا قاتلًا أمام بلجيكا في يورو الشباب

تغلب منتخب إسبانيا على نظيره بلجيكا، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من يورو الشباب تحت 21عامًا المقام بإيطاليا.

سجل هدفي المنتخب الإسباني داني اولمو وبابلو فورنالس في الدقيقتين 6،89.

بينما سجل هدف بلجيكا كارلوس سولير في الدقيقة 24 بالخطأ

في مرماه وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الإسباني أول ثلاثة نقاط يحتل بها المركز الثالث بينما يتجمد رصيد بلجيكا من دون نقاط يتزيل بها ترتيب المجموعة.