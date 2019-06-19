رسميًا.. هوملز يعود إلى بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع مدافعه السابق ماتس هوملز قادمًا من الغريم التقليدي بايرن ميونخ. بايرن ميونخ. وانتقل هوملز البالغ من العمر 30 عامًا بـ38 مليون يورو بعقد يتمد 3 سنوات. كان المدافع الألماني قضي ثلاث سنوات في قلعة البافاري قبل أن يعود إلى بيته القديم في دورتموند.

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