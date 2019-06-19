عقد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش مران اليوم الأربعاء.
ووجه المدير الفني للزمالك، رسالة قوية للاعبين، قائلا لهم: "أنتم الأحق بالدوري، كان بأيدينا أن نحسمه مبكرا
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة، بعد بطولة الأمم الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.