خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش مران اليوم الأربعاء.

ووجه المدير الفني للزمالك، رسالة قوية للاعبين، قائلا لهم: "أنتم الأحق بالدوري، كان بأيدينا أن نحسمه مبكرا

لكن مازالت القدرة لدينا على حصد اللقب في النهاية".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة، بعد بطولة الأمم الإفريقية.