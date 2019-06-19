رسميًا.. ماركو جيامبولو مدربًا لنادي ميلان الإيطالي

أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي تعيين المدرب ماركو جيامبولو مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب السابق جاتوزو الذي رحل عن قيادة الفريق عقب

انتهاء الموسم المنقضي.

على أن يتولى المهمة رسميًا بدءً من 1 يوليو 2019، من خلال عقد مع

الميلان حتى 30 يونيو 2021، مع خيار للتجديد حتى 30 يونيو 2022.

والجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي سبق وأن قاد نادي سامبادوريا لمدة ثلاثة مواسم واستمر حتى نهاية الموسم الماضي مع الفريق.