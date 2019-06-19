أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي تعيين المدرب ماركو جيامبولو مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب السابق جاتوزو الذي رحل عن قيادة الفريق عقبانتهاء الموسم المنقضي.
على أن يتولى المهمة رسميًا بدءً من 1 يوليو 2019، من خلال عقد مع
والجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي سبق وأن قاد نادي سامبادوريا لمدة ثلاثة مواسم واستمر حتى نهاية الموسم الماضي مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ماركو جيامبولو مدربًا لنادي ميلان الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.