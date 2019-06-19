عصام الحضري يوجه رسالة إلى حسن شحاته في عيد ميلاده

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، تهنئة إلى حسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بمناسبة عيد ميلاده. وقال عصام الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النهاردة عيد ميلاد كابتني والأب الروحي ليا عيد ميلاد المعلم حسم شحاته كل سنة وأنت طيب ياكابتن وربنا يباركلنا في عمرك ياحبيبي". عيد ميلاد كابتني والأب الروحي ليا عيد ميلاد المعلم حسم شحاته كل سنة وأنت طيب ياكابتن وربنا يباركلنا في عمرك ياحبيبي". تحل اليوم الأربعاء 19 يونيو ذكرى ميلاد الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، والذي قاد الفراعنة لمنصة التتويج الأفريقية لثالث مرات متتالية في أعوام 2007 و 2008 و 2010 في مصر وغانا وأنجولا على التوالي، ليحقق إنجاز تاريخي لم يستطيع أحد تحطيمه حتى الآن.

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