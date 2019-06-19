الزمالك يخوض 4 وديات في معسكر قبرص

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقبل بقبرص. معسكر الفريق المقبل بقبرص. وحدد الجهاز الفني للفريق، موعد انطلاق المعسكر الخارجي، حيث سينطلق بداية من يوم 1 يوليو المقبل خلال فترة توقف الدوري العام.

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