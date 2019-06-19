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أحمد مدبولي وعبدالله جمعة ينتظمان في تدريبات الزمالك

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انتظم الثنائي أحمد مدبولي وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأربعاء، والتي أقيمت

على ملعب النادي.

وعاد مدبولي وجمعة للتدريبات بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني بالراحة من

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مران أمس الثلاثاء، وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في اطار الاستعدادات للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري بعد بطولة الأمم الإفريقية 2019.

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