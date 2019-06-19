أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدير الفني الجديد ماوريسيو ساري، الذي سيتولى المهمة التدريبية للسيدة العجوز بداية من الموسم المقبل. بداية من الموسم المقبل. وقرر نادي يوفنتوس إقامة المؤتمر في تمام الساعه الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأربعاء، والذي تولى المسئولية الفنية خلفًا للإيطالي ماسيمليانو أليجري. والجدير بالذكر أن ساري رحل عن قيادة تشيلسي، بعدما نجح في قيادة البلوز لتحقيق لقب الدوري الأوروبي للفوز بالدوري الاوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفينتوس يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ساري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.