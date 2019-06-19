الزمالك يدخل معسكر مغلق في مدينة أكتوبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخول معسكر مغلق في مدينه أكتوبر، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 4 أيام.

ويدرس خالد جلال، المدير الفني للفريق، إقامة مباراة ودية

واحدة خلال المعسكر.

وأدى محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج

تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.

وفضل الجهاز الفني للفريق، عدم مشاركة زيزو، في التدريبات الجماعية لحين تعافيه بشكل كامل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في اطار الاستعدادات للمباريات المقبلة في مسابقه الدوري بعد بطولة الأمم الافريقية 2019