زيزو يخضع لتدريبات تأهيلية

أدى محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق الاول بنادي الزمالك فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية . تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية . وفضل الجهاز الفني للفريق، عدم مشاركة زيزو، في التدريبات الجماعية لحين تعافيه بشكل كامل . ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية ،، في اطار الاستعدادات للمباريات المقبلة في مسابقه الدوري بعد بطولة الأمم الافريقية 2019

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