المرأة الحديدية في طريقها لرئاسة الكاف بقرار من الفيفا!

اعلان

يُجهز رئيس فيفا “جياني إنفانتينو” لإجراء تعديلات جذرية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تستهدف الإطاحة برئيس الكاف “أحمد أحمد” قبل عام ونصف من الانتخابات الرئاسية في مارس 2021، ومن ثم إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد للتخلص بشكل كامل من أصدقاء عيسى حياتو، وذلك فور انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق بعد غد الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

واتفقت السنغالية “فاطمة سامورا”، الأمين العام للفيفا والمسؤولة السابقة في الأمم المتحدة، والمعروفة بـ “المرأة الحديدية”، والمرأة الأكثر نفوذًا في كرة القدم، مع جياني إنفانتينو على تولي منصب رئيس الكاف بشكل مؤقت في الفترة من 1 أغسطس 2019 حتى 31 يناير 2020، تحت مسمى (المفوض السامي للكاف).

وتوجد احتمالية لتجديد فترة سيطرة “فاطمة سامورا” على مقاليد الحكم في الكاف لمدة ستة أشهر أخرى، إذا ما لم تحصل على مساعدة كافية خلال الستة أشهر الأولى، للإطلاع على كافة الأوراق المالية والإدارية للاتحاد.

اعلان

وأكد تلك المعلومات، مراسل القسم الأفريقي بهيئة الإذاعة البريطانية BBC، الصحفي النيجيري

According to a document provided by a @CAF_Online source, @fatma_samoura will be the “@FIFAcom High Commissioner for Africa” from the proposed date of 1st August 2019 to 31st January 2020.” Samoura will remain as the Secretary-General of FIFA during this period. https://t.co/oxMgJO4SRQ