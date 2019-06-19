المرأة الحديدية في طريقها لرئاسة الكاف بقرار من الفيفا!

اعلان

يُجهز رئيس فيفا “جياني إنفانتينو” لإجراء تعديلات جذرية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تستهدف الإطاحة برئيس الكاف “أحمد أحمد” قبل عام ونصف من الانتخابات الرئاسية في مارس 2021، ومن ثم إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد للتخلص بشكل كامل من أصدقاء عيسى حياتو، وذلك فور انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق بعد غد الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

واتفقت السنغالية “فاطمة سامورا”، الأمين العام للفيفا والمسؤولة السابقة في الأمم المتحدة، والمعروفة بـ “المرأة الحديدية”، والمرأة الأكثر نفوذًا في كرة القدم، مع جياني إنفانتينو على تولي منصب رئيس الكاف بشكل مؤقت في الفترة من 1 أغسطس 2019 حتى 31 يناير 2020، تحت مسمى (المفوض السامي للكاف).

وتوجد احتمالية لتجديد فترة سيطرة “فاطمة سامورا” على مقاليد الحكم في الكاف لمدة ستة أشهر أخرى، إذا ما لم تحصل على مساعدة كافية خلال الستة أشهر الأولى، للإطلاع على كافة الأوراق المالية والإدارية للاتحاد.

اعلان

وأكد تلك المعلومات، مراسل القسم الأفريقي بهيئة الإذاعة البريطانية BBC، الصحفي النيجيري

According to a document provided by a @CAF_Online source, @fatma_samoura will be the “@FIFAcom High Commissioner for Africa” from the proposed date of 1st August 2019 to 31st January 2020.” Samoura will remain as the Secretary-General of FIFA during this period. https://t.co/oxMgJO4SRQ — Osasu Obayiuwana (@osasuo) June 19, 2019

24

“

”

(

)

Advertisements

عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاربعاء، قبل أقل منساعة على مواجهةأحمد أحمدلوسائل الإعلام الأفريقية والعربية للمرة الأولى منذ فضيحة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مؤتمر صحفي سيكون أشبه بالكمين المصري المغربي في قاعة مؤتمرات ستاد القاهرة الدولي.التفاصيل هنا

واجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة خلال الساعات الماضية لمناقشة القرارات التي سيتخذها الفيفا من بعد كأس أمم أفريقيا 2019.

وخلص الاجتماع إلى التسليم بتولي “فاطمة سامورا” لمسؤولية الكاف، في إشارة واضحة لخضوع مسؤولي الاتحاد لأوامر الفيفا.

ويرى مسؤولو الفيفا أن الملغاشي “أحمد أحمد” أخفق في تنظيف الكاف من الفساد المدقع والمستشري في جسده رغم مرور عامين على توليه المسؤولية خلفًا للكاميروني “عيسى حياتو” بعد انتخابات رئاسية تمت في أديس أبابا بمنتصف شهر مارس 2017.

وتأتي تلك التحركات المؤثرة داخل الكاف، في نفس التوقيت الذي يعقد فيه الاتحاد الأفريقي السياسي والاقتصادي منتدى خاص بمكافحة الفساد في أفريقيا، تحت إشراف رئيسة الاتحاد لمدة عامين “مصر” ورئيسها “عبد الفتاح السيسي”.

وقال السكرتير العام المقال من الكاف “عمرو فهمي” في حديث خص به قناة MBC في وقت سابق هذا الشهر، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحية منتدى مكافحة الفساد حول تجاوزات الكاف وأحمد أحمد المالية والإدارية خصوصًا في قضية لاجاردير سبورت، وهو مَن دفعه نحو رفع تلك الملفات مرفقة بالمستندات إلى الفيفا.

وتعتقد مصادر خاصة بـ Mercatoday أن تدخلات بعض الدول في شؤون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفشله في إدانة المخطئين ومعاقبتهم، مثلما فعلت تونس بحماية رئيس لجنة مسابقات الكاف “طارق بوشماوي” من العقوبة بعد أحداث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد وتهديده الواضح لأحمد أحمد في أرض ملعب رادس، وكذا المغرب حين حَمت فوزي لقجع من العقوبة رغم تعديه على حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بملعب برج العرب.