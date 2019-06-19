بوروسيا دورتموند يسترجع “هوملز” من البايرن بمبلغ فلكي

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استرجع بوروسيا دورتموند لاعبه السابق “ماتس هوملز” من بايرن ميونخ، اليوم الاربعاء، في واحدة من مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً بعدما أنفق النادي الأصفر مبلغ فلكي لاتمام الصفقة.

وأنفق بوروسيا دورتموند مبلغ 38 مليون يورو لإقناع بايرن ميونخ بترك هوملز يعود إلى ملعب سيجنال إدونا بارك بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019، حسب ما أكدته صحيفة بيلد المقربة من الفريقين.

صاحب الـ 30 عامًا رحل عن بوروسيا دورتموند في صيف 2016، على أمل التتويج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، إلا أنه عجز عن قيادة الفريق البافاري بالتتويج بالبطولة على مدار ثلاثة مواسم قضاهم بملعب آليانز آرينا.

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وعاش هوملز فترة صعبة مع بايرن ميونخ بسبب تكرر الإصابات، لا سيما في الموسم الماضي 2019/2018، حيث لعب 21 مباراة فقط بالدوري المحلي، علمًا بأنه لم يشارك في 30 مباراة بموسم واحد مع البايرن.

وتسبب مستواه المتذبذب وكثرة إصاباته في استبعاد ماتس هوملز لأول مرة عن تشكيلة منتخب ألمانيا خلال عام 2018.

وقالت إدارة بوروسيا دورتموند عبر الموقع الرسمي للنادي “توصلنا لاتفاق رسمي مع بايرن ميونخ بشأن انتقال المدافع ماتس هوملز. قلب الدفاع سيعود إلى بوروسيا دورتموند من جديد”.

وأضاف “هوملز مثل النادي في الفترة من 2008 إلى 2016، لعب خلالهم 306 مباراة تنافسية، وسجل 25 هدفًا، وها هو يعود إلى منزله السابق في الموسم المقبل”.

وأكمل البيان “سيخضع اللاعب للفحص الطبي، حيث لم تكتمل كافة الإجراءات بعد، لكن الطرفان توصلا إلى اتفاق حول كافة البنود”.