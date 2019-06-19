لمواجهة الحرارة.. إيقاف مباريات بطولة أمم إفريقيا مرة كل شوط لـ 3 دقائق

أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إيقاف كل مباريات البطولة مرتين بواقع مرة كل شوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



ونشر الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بيان اللجنة الطبية حول ارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة فى فصل الصيف.



وجاء فيه، "البطولة ستشهد توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق فى كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين".



وأضافت، "كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحًا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة".



واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ فى إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية.



وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا بداية من بعد غد الجمعة وحتى 19 يوليو / تموز المقبل بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى ومقسمة على 6 مجموعات، كما ستكون هذه المرة الأولى التي تقام في فصل الصيف.



المصدر: وكالات