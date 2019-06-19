رياضة | المنتخب يؤدى مرانه قبل الأخير وسط حضور إعلامى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يؤدى مرانه قبل الأخير وسط حضور إعلامى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدى حالياً المنتخب المصري تدريباته تحت قيادة المدير الفني خافير أجيري إستعداداً لمواجهة زيمبابوى فى إفتتاح مباريات الفراعنة.

والمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحضر الإعلاميين المران قبل الأخير المقام على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بجانب ستاد القاهرة الذى سيستضيف مباريات المنتخب فى البطولة.