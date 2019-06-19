رياضة | نادي إماراتي يشعل صراع التعاقد مع جوميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي إماراتي يشعل صراع التعاقد مع جوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إماراتية، على دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة في مفاوضات للتعاقد مع ريكاردو جوميز لاعب نادي بارتيزان بلغراد الصربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن عرض الشارقة يتفوق على عرض أهلي جدة السعودي، وبذلك يقترب اللاعب من الانضمام لصفوف الفريق الإماراتي.

ويسعى أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي الجديد، لتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين البارزين لإرضاء جماهير الراقي التي عانت كثيرًا في الموسم الماضي.

ويذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت رغبة النادي السعودي في التعاقد مع اللاعب، ولكن أصبحت الأمور صعبة في ظل العرض الإماراتي.